Reforço do Sporting no carro e com Alvalade ao fundo: "A caminho de casa"

João Pereira deixou um vídeo nas redes sociais antes de ser oficialmente apresentado como reforço do Sporting.

João Pereira iniciou esta quarta-feira a sua terceira aventura com a camisola verde e branca, cinco anos depois de trocar os leões pelo Trabzonspor, da Turquia. O lateral, todavia, ainda não ser á apresentado hoje, tudo apontado para que tal aconteça ainda esta semana.

Aos 36 anos, João Pereira rescindiu recentemente com o Trabzonspor, pelo que a contratação não tem custos para o Sporting. Assinou até ao final da temporada e, tal como O JOGO deu conta, no final da época começará a dar os primeiros passos como técnico na estrutura do clube. Até lá, será alternativa na direita a Pedro Porro, sem concorrência desde o afastamento de Ristovski.

João Pereira, novo camisola 27 do Sporting, é uma aposta semelhante à que a SAD e Rúben Amorim já fizeram com Antunes para a esquerda: jogadores com garra, atitude e muita experiência para equilibrar o plantel e fazer crescer os mais novos como uma espécie de tutores. Ambos podem ajudar pontualmente a permitir maior descanso a Nuno Mendes e Pedro Porro, mas também concorrer com eles pela titularidade.

Nas redes sociais, o lateral publicou um vídeo no interior de um carro com Alvalade como pano de fundo. "Estou a caminho de casa", escreveu.