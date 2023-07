Óscar Cardozo continua de mira afinada e na madrugada desta segunda-feira apontou dois golos na vitória do Libertad, por 3-0, no terreno do Guaraní, num jogo relativo à segunda jornada do campeonato do Paraguai. O primeiro golo do ex-Benfica, aos 34 minutos, foi para mais tarde recordar. [vídeo Tigo Sports]