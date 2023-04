Real Madrid responde em vídeo a Laporta: "Afinal qual é o clube do regime?"

O Real Madrid publicou um vídeo, divulgado no canal do clube, no qual rebate as acusações desta manhã de Joan Laporta, presidente do Barcelona, que alegou - a propósito do "caso Negreira" - que o rival era o clube do regime franquista e o clube historicamente favorecido pelas arbitragens. No vídeo os merengues explicam que demoraram 15 anos a conquistar o campeonato com Franco no poder e que os catalães venceram oito ligas e nove taças nesse período, além de Franco ter injetado dinheiro nos catalães três vezes para o clube não falir. [Vídeo Real Madrid]

