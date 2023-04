Cerca de duas centenas de adeptos do Nápoles marcaram presença na saída dos jogadores do Milan do Hotel Vesuvio rumo ao Estádio Diego Armando Maradona, para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Quando Rafael Leão saiu do hotel para entrar no autocarro alguns adeptos imitam o som de macacos, num ato de racismo, e Leão reage com um sorriso. Veja as imagens. [vídeo Matteo Zorzoli]