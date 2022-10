Juan Quintero, médio colombiano que já representou o FC Porto, foi expulso no encontro entre River Plate, clube que representa, e Rosario Central, para o campeonato argentino. Já nos descontos de um encontro que terminou com a vitória da equipa visitante (1-2), Quintero desentendeu-se com o árbitro, empurrou-o e acabou por ver o cartão vermelho.