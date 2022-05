Kaio Jorge chegou à Juventus no início da época, proveniente dos brasileiros do Santos. Tendo-se já dividido entre a formação sub-23 e a equipa principal, o avançado de 20 anos parece já ter conquistado os adeptos da "Vecchia Signora". Após o jogo de segunda-feira com a Lázio, o jogador brasileiro parou o carro para aceder aos pedidos dos adeptos, que cantaram: "Quem se importa com Ronaldo se nós temos Kaio Jorge? Kaio Jorge, Kaio Jorge!". [Vídeo via Twitter]