Com a saída de Enzo Fernández para o Chelsea, os adeptos do Benfica já têm um novo cântico de apoio a Chiquinho, um dos médios do plantel que poderá colmatar a vaga do argentino no miolo. Após a vitória por 3-0 em Arouca, à saída do estádio, já se ouviu a nova letra: "Quem é o Enzo? Je ne sais pas [eu não sei]... Chiquinho!". No jogo em questão, o campeão do Mundo já não foi utilizado pelos encarnados.