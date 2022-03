Depois do triunfo do Egito sobre o Senegal (1-0), no jogo da primeira mão do play off de acesso ao Mundial'2022, Carlos Queiroz, timoneiro da seleção egípcia, terminou a conferência de Imprensa perguntando aos jornalistas presentes quem tinha gostado do resultado e da exibição dos jogadores, pedindo as duas mãos no ar. O treinador português acabou por ser aplaudido. Ora veja. [Vídeo via Twitter]

Leia também Vídeos Filho de Marcelo marca pelo Real Madrid e festeja à Ronaldo. Ora veja Enzo Alves Vieira, filho de Marcelo - internacional brasileiro e jogador do Real Madrid -, marcou esta sexta-feira dois golos ao serviço dos "colchoneros" no torneio "La Liga Promises", uma competição sub-13 que reúne as melhores equipas espanholas e algumas estrangeiras, tendo festejado um deles à Cristiano Ronaldo. Veja o momento. [Vídeo via Twitter]