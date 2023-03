Pouco ou nada correu bem ao Arsenal na noite de quinta-feira. Muitos adeptos dos "gunners" tiveram de abandonar os seus lugares no Emirates, durante o encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Sporting (triunfo do clube português nos penáltis após o 1-1 no fim do prolongamento), devido a várias "quedas de água" no estádio. Ora veja. [Vídeo via Twitter]

