Após o Liverpool ter anunciado na semana passada que Roberto Firmino, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain e Naby Keita vão deixar o clube no final da temporada, a custo zero, o quarteto foi alvo de uma homenagem no sábado, em Anfield, antes do jogo frente ao Aston Villa (1-1). Assista ao momento [vídeo - Twitter/Liverpool].