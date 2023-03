Ricardo Quaresma, antigo jogador de FC Porto e Inter, marca presença esta terça-feira no Estádio do Dragão, onde vai assistir ao embate entre as duas equipas, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Antes da partida, fez as delícias dos apanha-bolas. Veja o momento partilhado pelo próprio, no Instagram.