O árbitro Artur Soares Dias foi nomeado para arbitrar o clássico entre FC Porto e Benfica, da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Este vai ser o sétimo clássico entre dragões e águias que o juiz da associação do Porto, de 40 anos e internacional desde 2010, vai arbitrar, o terceiro no Estádio do Dragão, no Porto.

Depois de ter estado durante a semana no curso de árbitros europeus da FIFA, que decorreu em Lisboa, Soares Dias volta a arbitrar um jogo entre FC Porto e Benfica, depois de ter estado no triunfo dos dragões por 1-0 no Estádio da Luz, em 2017/18, selado com um golo do mexicano Héctor Herrera.

Artur Soares Dias esteve ainda no empate 1-1, no Porto, da 10.ª jornada do campeonato de 2016/17, uma época depois de ter arbitrado os dois clássicos da I Liga, que resultaram em dois triunfos dos 'dragões', por 2-1, em Lisboa, com golos de Herrera e do camaronês Aboubakar, para os 'azuis e brancos' e do grego Mitroglou, para os 'encarnados', e 1-0, no Porto, com o tento de André André.

Os dois primeiros clássicos entre FC Porto e Benfica arbitrados por Soares Dias terminaram com o triunfo dos lisboetas, que, a jogarem em casa, venceram por 3-2 nas meias-finais da Taça da Liga de 2011/12 e por 2-0 na 15.ª ronda da I Liga de 2013/14, no qual marcaram o internacional espanhol Rodrigo e o argentino Garay.

No embate entre o líder e campeão Benfica e o FC Porto, segundo, a sete pontos dos 'encarnados', marcado para sábado, às 20:30, Soares Dias, que cumpre o 17.º jogo entre 'grandes', vai contar com Tiago Martins, da associação de Lisboa, no videoárbitro (VAR).

Na presente temporada, Soares Dias já dirigiu a vitória do FC Porto no terreno do Moreirense, por 4-2, e os triunfos forasteiros do Benfica por 2-1 nas visitas a Santa Clara e Moreirense.

Ainda nesta 20.ª ronda, Rui Costa, da associação do Porto, vai dirigir o encontro entre Sporting de Braga, terceiro classificado, e Gil Vicente, 12.º, e Hugo Miguel, da associação de Lisboa, vai estar na receção do Sporting, quarto, ao Portimonense, 17.º e penúltimo.