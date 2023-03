PSP dispersa adeptos após o Benfica-Famalicão

Um grupo de adeptos deflagrou artefactos pirotécnicos no final do Benfica-Famalicão, no exterior do estádio, e a polícia interveio.

Após o Benfica-Famalicão (2-0) desta sexta-feira, relativo à 23.ª jornada da Liga Bwin, um grupo de adeptos benfiquistas deflagrou artefactos pirotécnicos no exterior do Estádio da Luz.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada a intervir para dispersar os indivíduos.