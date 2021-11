Felix Afena-Gyan, de apenas 18 anos, foi decisivo no triunfo da Roma de José Mourinho em Génova, 0-2, entrando aos 74 minutos da partida para bisar, aos 82' e 94'. No final do encontro, o treinador português revelou que havia prometido umas sapatilhas de 800€ ao jogador, caso marcasse. A verdade é que, esta segunda-feira, a promessa já foi cumprida. Ora veja o momento, que ainda originou uma pequena dança do ganês. [vídeo via Twitter]