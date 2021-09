PSG divulgou um vídeo nas redes sociais com o momento em que o presidente Nasser Al-Khelaifi felicita os jogadores pelo triunfo (2-0) frente ao Manchester City, para a Champions. Na retina fica o efusivo cumprimento a Messi, com o jornal espanhol "As" a destacar a diferença para Neymar e Mbappé.