Lateral esquerdo do Bayern está afastado dos relvados devido a problemas cardíacos, mas não perdeu a oportunidade de acompanhar a campanha do Canadá na corrida ao Mundial'2022

Em direto a partir de uma sessão de Twitch, Alphonso Davies foi ao delírio com o segundo golo do Canadá, apontado por Jonathan David aos 73, na vitória por 0-2 sobre as Honduras.

Ora veja a reação do internacional canadiano de 21 anos: