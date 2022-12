Will Alves, médio de 17 anos do Leicester, sofreu uma entrada muito dura no jogo frente ao Wolverhampton, a contar para a Taça de Inglaterra de equipas da formação. O jogador inglês, que tem também nacionalidade portuguesa, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho e vai parar por, pelo menos, nove meses. Na quinta-feira, um dia antes deste encontro, Will Alves fizera a estreia pela equipa principal dos foxes, na vitória por 3-0 contra o MK Dons, na Taça da Liga Inglesa.