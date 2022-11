"Portugal pode vencer o Mundial. Temos de estar orgulhosos dos 26 que lá estão"

Sérgio Oliveira, médio dos turcos do Galatasaray, esteve presente no Thinking Football Summit, onde deu uma entrevista exclusiva à Eleven Sports sobre a Liga Portuguesa e a participação de Portugal no Mundial.

