A Amnistia Internacional distribuiu mil t-shirts em homenagem aos trabalhadores migrantes que morreram nos preparativos para o Catar"2022 e vários adeptos foram obrigados a tirar e a entregar as camisolas antes do particular entre Portugal e Nigéria. Fonte da FPF explicou que a UEFA não foi informada da iniciativa e que esta foi interpretada como mensagem política, mas que depois o problema foi resolvido.