Durante um treino do "Porsche Sprint Challenge Ibérica", em Portimão, o piloto Alex Areia ficou sem travões e o seu carro despistou-se, acabando na bancada. "Foi muito bravo, fiquei sem travões no fim da reta, virei praticamente um passageiro. Felizmente não estava ninguém naquela zona da bancada e consegui sair ileso do acidente, graças ao nível de segurança daquele carro. 'Keep strong'", escreveu nas redes sociais o piloto. [Vídeo @SportMotorescom]