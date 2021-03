Polícia e trânsito cortado à saída do centro de estágio do Benfica

O Benfica recebe o Rio Ave, a partir das 19 horas, na 21ª jornada da I Liga. A equipa estagiou no Seixal, de onde saiu para o Estádio da Luz. Forte presença policial e trânsito cortado em algumas rotundas destacam-se, isto depois da passada semana alguns adeptos terem protestado, junto da Luz, pela má temporada da equipa de futebol.

Forte aparato policial rodeou a saída do Benfica do Seixal, com cerca de 30 agentes a garantirem inclusive o corte do trânsito à passagem dos dois autocarros do clube. Alguns adeptos, nas imediações, apoiaram a equipa com gritos de "Benfica, Benfica".