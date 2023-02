Depois do V. Guimarães, também o autocarro do Braga já entrou no Estádio D. Afonso Henriques, com vista ao dérbi minhoto, marcado para as 21h15 e relativo à 22.ª jornada da Liga Bwin. Assista à receção dos adeptos, marcada por muita polícia e vários assobios em redor da equipa bracarense.

