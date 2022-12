Ausente no Mundial do Catar devido a lesão, Paul Pogba causou alguma polémica quando publicou um vídeo a esquiar. Vários adeptos da Juventus insurgiram-se contra o médio do emblema de Turim, sugerindo-lhe que se preparasse da melhor forma para o regresso à competição. Esta quinta-feira, Pogba, em jeito e resposta, publicou um novo vídeo. "Aqui estou eu a esquiar, para aqueles que querem saber", escreveu no Instagram.