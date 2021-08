Capitão e uma das figuras do Barcelona, Piqué é um apaixonado pelo clube desde pequeno e a 2 de fevereiro de 1992, dia em que celebrou o quinto aniversário, encontrou-se com Ronaldo Koeman, na altura jogador do Barça, e pediu um autógrafo e uma fotografia. O jogador revelou agora as imagens, nas redes sociais.