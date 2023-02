Piqué lembrou penálti sobre Pepe, Casillas respondeu com "vergonha contra o Chelsea": veja a "picardia"

Numa "live" durante uma transmissão da Kings League, uma competição fundada por Gerard Piqué, o ex-central do Barcelona recordou um penálti assinalado a favor do Real Madrid, num jogo com o Elche, em 2013, no qual Pepe, agora no FC Porto foi protagonista. "É uma das vergonhas mais históricas do Real Madrid", apontou. Iker Casillas, que também estava a participar no evento, recordou as meias-finais da Liga dos Campeões em 2009, quando o Barcelona eliminou o Chelsea envolto em polémica com a arbitragem. "Vergonha foi o vosso jogo contra o Chelsea", atirou o antigo guarda-redes dos merengues e do FC Porto, soltando gargalhadas a todos os que assistiam.