À chegada do FC Porto ao hotel, onde a comitiva liderada por Pinto da Costa tinha cerca de 50 adeptos à espera, alguns momentos a salientar: Mbemba parou para dar autógrafos, Marchesín aproveitou para trocar algumas palavras com um adepto do América [seu ex-clube], cujo pedido a Pepe para que assinasse uma camisola do Real Madrid foi acedido, e uma grande ovação ao capitão dos dragões. Ora veja.