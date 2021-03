Vídeo de Manolo Cadenas, treinador do Ademar León, num desconto de tempo num encontro frente ao Kristianstad, na Liga Europeia de andebol, onde critica a organização por jogarem duas partidas em menos de 24 horas, tornou-se viral. Ora veja.

"Pesam-vos os tomates. É [hora de] lutar, que estamos em dois jogos. Não fizemos esta merda de viagem, com esta merda de organização, para vir aqui morrer no primeiro jogo", disse o treinador da equipa de andebol dos espanhóis do Ademar León.