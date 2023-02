O empate do Estudiantes com o Sarmiento (1-1), na quinta jornada da Liga argentina, ficou marcado pela atitude destemida de Guido Carrillo. Aos 24 minutos, o avançado da formação da casa perdeu três dentes na sequência de um choque violento com um adversário e, apesar disso, aguentou em campo até aos 70 minutos, altura em que foi substituído [vídeo - Twitter/cabjedits].