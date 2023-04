Pepe, experiente central de 40 anos, assinou um novo vínculo com o FC Porto, válido até 2024. Nas redes sociais, o clube recordou as palavras de Pinto da Costa por ocasião dos 40 anos de presidência. "É com esta caneta que vais assinar a tua renovação", disse na altura, oferecendo-a ao internacional português. A mesma tem agora um lugar especial no Museu.