Pedro Soares Gonçalves festeja quatro anos à frente de Angola e lembra momento marcante

O treinador português Pedro Soares Gonçalves cumpre esta terça-feira quatro anos à frente da seleção de Angola e deixou uma mensagem para comemorar a data

Pedro Soares Gonçalves cumpre esta terça-feira quatro anos ao comando da seleção de Angola e deixou uma mensagem nas redes sociais, recordando o momento em que, em 2019, orientou a seleção de Sub-17 no Mundial da categoria no Brasil. Depois deu o salto à seleção principal, completando agora quatro anos ao leme da seleção principal do país africano.

"Este vídeo que publico tem para mim bastante simbolismo e é escolhido para hoje, um dia muito feliz, que completo quatro anos como selecionador dos Palancas Negras. É com grande satisfação que reflito sobre o caminho percorrido e os objetivos alcançados durante este período. Desde o início da minha jornada à frente da seleção, estabelecemos metas ambiciosas que impulsionaram o crescimento contínuo e um desenvolvimento notável da equipa e dos jogadores, que hoje nos permite competir ao mais alto nível.

Os resultados são visíveis. A nossa dedicação em extrair a qualidade dos jogadores angolanos tem gerado frutos, refletindo-se em performances mais sólidas em campo que enchem de orgulho os adeptos. Sinto que a cada passo estamos a garantir um futuro promissor para a seleção, assegurando que tenhamos um fluxo constante de jogadores prontos para competir em grandes torneios.

Vamos continuar este trajeto de sucesso, mantendo o nosso compromisso em todos os momentos. A qualificação para o próximo AFCON é um dos grandes objetivos, mas vamos continuar a ambicionar mais. A nação merece ver novamente o nome de Angola em patamares cada vez mais elevados do futebol africano e mundial", escreveu, como legenda para o vídeo por altura do Mundial de Sub-17, no Brasil.