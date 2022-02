Pedrinho revela que alimentos no hotel começam a escassear: "Cada vez mais complicado"

O avançado brasileiro Pedrinho, do Shakhtar Donetsk, divulgou um novo vídeo em que pede ajuda para sair da Ucrânia e revela que os mantimentos e a água no hotel onde está hospedado começam a acabar.

"A situação está a ficar cada vez mais complicada, estamos no hotel e já estão a acabar os alimentos, a água, o leite das crianças. Ainda estamos no mesmo lugar, sem apoio, sem ajuda de nada. É difícil falar porque as coisas acontecem e ninguém se mexe para nos ajudar de uma forma ou outra. Acaba por ser muito tenso porque está tudo a acontecer mais perto de nós e estamos a ficar neste fogo cruzado. Peço que tentem [ajudar] ao máximo de alguma forma para que possam tirar-nos daqui. Não queremos imaginar o pior e queremos sair daqui todos juntos", referiu o ex-Benfica.