Wayne Rooney marcou presença este domingo numa transmissão televisiva inglesa que acompanhou o jogo de abertura do Mundial de 2022. A dada altura, pediram ao antigo avançado para escolher entre Lionel Messi, Harry Kane e Cristiano Ronaldo (um a titular, um no banco e outro para vender). Rooney, visado por Ronaldo na polémica entrevista de Piers Morgan, não surpreendeu na resposta e descartou o internacional português, justificando a decisão: "Ele não tem jogado no clube".