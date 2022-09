Andreas Pereira, médio do Fulham que foi orientado por Paulo Sousa no Flamengo, analisou a passagem do português pelo Flamengo, dizendo que o grupo não "encaixou" as ideias do treinador e que "muita coisa" aconteceu para que a passagem pelo Mengão não tenha sido bem sucedida. [vídeo Ronaldo TV]

