Paulo Fonseca diz que não foi grande jogador, mas não esquece um golo ao Benfica

Num registo descontraído, Paulo Fonseca, treinador do Lille, respondeu a algumas questões aos meios oficiais do clube francês. Confira as respostas neste vídeo.

