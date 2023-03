Passou por Manchester City e Real Madrid e coloca um ponto final na carreira

Emmanuel Adebayor, internacional pelo Togo, anunciou, nas redes sociais, o ponto final na carreira de futebolista profissional, aos 39 anos. "A minha carreira como atleta profissional tem sido uma viagem incrível. Obrigado aos meus fãs por estarem presentes em cada passo do caminho. Sinto-me tão grato por tudo, e entusiasmado com o que está para vir", escreveu nas redes sociais o ex-avançado de Mónaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid e Tottenham, entre outros clubes. Venceu e Taça em Espanha e Inglaterra, tendo sido por uma vez considerado o Jogador Africano do Ano.