Paralímpico reage à polémica prenda: "São horas de campeão mundial"

Ricardo Ten recebeu como prenda um relógio no final de uma prova no Mundial de ciclismo paralímpico e perante tudo o que se tem dito nas redes sociais, já reagiu, e com boa disposição: "Que horas são? Horas de campeão mundial". "Passo-me como esta situação se tornou viral. Estou a divertir-me muito a ler os vossos comentários. Há alguns muito engenhosos. Meu Deus, o que armaram no Twitter! É surpreendente que isto se torne mais viral do que os resultados obtidos. Ainda acabo patrocinado pela Tissogt e a Shimano", acrescentou em texto ao vídeo que publicou. [Vídeo instagram Ricardo Ten]