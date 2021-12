João Félix esteve no Seixal horas depois de o Atlético de Madrid eliminar o FC Porto no Dragão. O avançado "colchonero" deslocou-se ao Benfica Campus, no Seixal, para ver o irmão Hugo Félix em ação na Youth League, na quinta-feira. Assistiu à vitória dos encarnados, viu o irmão entrar em ação no fim do jogo e ainda visitou os antigos companheiros.