Outra vez Trincão: "descarado", quase se estreou a marcar pelo Barcelona

O ex-Braga Trincão jogou a última meia hora do Troféu Joan Gamper.

Foi mais uma oportunidade para Trincão se mostrar com a camisola do Barcelona. No Troféu Joan Gamper, frente ao Elche - vitória do Barça por 1-0 -, o extremo português foi lançado na última meia-hora e foi por um triz que não se estreou a faturar.

Com o seu estilo atrevido e feroz a encarar os rivais (mereceu o epíteto de "descarado" pelo jornal catalão "Sport"), voltou a deixar boas impressões.

Espreite o vídeo e preste especial atenção a partir dos 2.15 minutos.