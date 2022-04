Outra vez: milhares de adeptos do Eintracht Frankfurt em Londres

Não tem as dimensões da "invasão" a Barcelona, nos quartos de final da Liga Europa, mas, uma vez mais, milhares de adeptos do Eintracht de Frankfurt acompanham a equipa fora da Alemanha, desta feita até casa do West Ham, em Londres

