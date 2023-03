Na madrugada de sexta-feira, a seleção da Argentina voltou aos relvados depois da conquista do Mundial'2022 e voltou a festejar com pompa e circunstância. Nicolás Otamendi, defesa-central do Benfica, mostra imagens da festa através das redes sociais. "O meu país, que orgulho. Obrigado, Argentina", escreveu. De referir que a equipa albiceleste venceu o Panamá por 2-0.