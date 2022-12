Numa publicação nas redes sociais, o benfiquista Otamendi mostra o que guardou da final do Mundial contra a França: chuteiras com terra, calções sujos, camisola com a data do jogo no peito (ainda com as duas estrelas), um bocado da rede de uma das balizas, a medalha...

Leia também Cristiano Ronaldo "Cristiano Ronaldo? Seria um grande golpe para o futebol árabe" Internacional pelo Equador que passou pelo Sporting em 2009/10 e joga atualmente no Abha Club, da Arábia Saudita, Felipe Caicedo gostava de ver CR7 naquele país