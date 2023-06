Florentino, médio do Benfica, publicou nas redes sociais um excerto de uma entrevista na qual aborda os seus pilares: "Fam+ilia, fé e adeptos". "A fé é uma parte muito importante da minha vida, é aí que renovo as minhas forças, mente e espírito. Sinto-me abençoado por jogar no Benfica. A cada dia tento expressar o meu agradecimento com o meu empenho em campo. Esta época foi especial, tivemos sempre estádio cheio, pessoas a apoiar no caminho. É muito gratificante", afirma no excerto publicado.