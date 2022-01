A comitiva do Atlético Madrid não ganhou para o susto à chegada à Real Arena, onde defrontou na quarta-feira a Real Sociedad, em jogo da Taça do Rei. Esperado por milhares de adeptos bascos, o autocarro colchonero, assim que se aproximou das imediações do recinto, foi alvo de arremesso de vários objetos. Pelo vídeo divulgado, ouvem-se alguns gritos de Simeone, momento bastante destacado pela imprensa espanhola.