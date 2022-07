Os golos com que o FC Porto bateu o Bristol Rovers: assista ao vídeo

O ​​​​​​​FC Porto triunfou na manhã deste sábado sobre o Bristol Rovers, da League One (terceira divisão inglesa), por 3-0, naquele que foi o primeiro ensaio no estágio de pré-época no Algarve. [vídeo Facebook FC Porto]

À porta fechada, o emblema azul e branco venceu por 3-0, com golos de Francisco Conceição, Bernardo Folha e Galeno.

De recordar que os "dragões" já tinham defrontado a equipa B do clube num primeiro ensaio, no Olival, tendo triunfado também por 3-0.

Onze inicial do FC Porto: Marchesín; Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, Marcano, Wendell, Matheus Uribe, Bruno Costa, Francisco Conceição, Pepê, Danny Loader e Evanilson

Todos os jogadores utilizados por Sérgio Conceição: Marchesín, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, Marcano, Wendell, Matheus Uribe, Bruno Costa, Francisco Conceição, Pepê, Danny Namaso e Evanilson; Cláudio Ramos, João Marcelo, Vasco Sousa, Bernardo Folha, Galeno, Gonçalo Borges, Toni Martinez, David Carmo, Zaidu, Fernando Andrade e Mehdi Taremi.

Jogadores que realizaram trabalho específico: Diogo Costa, Francisco Meixedo, Pepe, João Mário, Marko Grujic, Stephen Eustáquio e Otávio