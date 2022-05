O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) subiu no domingo ao segundo lugar da geral da Volta a Itália, ao terminar a nona etapa, o primeiro grande teste na montanha, com o mesmo tempo de Jai Hindley (BORA-hansgrohe), o vencedor. A equipa do português divulgou um vídeo com os bastidores de uma tirada que terminou no alto do Blockhaus e com declarações de Almeida. Bruno Lima, massagista, Rui Oliveira e Davide Formolo também são protagonistas. Esta segunda-feira é dia de descanso.