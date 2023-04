Lisandro Martínez lesionou-se no Manchester United-Sevilha e tinha dez colegas de equipa para o ajudar, mas foram os rivais Montiel e Acuña, campeões do mundo pela Argentina ao seu lado, que o carregaram para ser assistido fora de campo. Old Trafford rendeu-se e o gesto arrancou aplausos dos adeptos ingleses.