A prova de segunda categoria do Grande Prémio de Portugal foi interrompida, este domingo, na nona volta por causa de despistes em catadupa no final da reta da meta do Autódromo Internacional do Algarve. Duas motas incendiaram-se, mas, de acordo com a organização, todos os pilotos acidentados estão conscientes.

#moto2 #crash pic.twitter.com/sMLQ17qfPx - Kamil Sqad (@Sqad20237690) April 24, 2022