Luisão revela vídeo de força que o técnico de equipamentos não chegou a ver

Luisão deixou um vídeo de homenagem a Luís Santos, técnico de equipamentos do Benfica que faleceu ontem, quinta-feira. O antigo central do Benfica explicou que o vídeo havia sido gravado há dois dias com o intuito de enviar força para o técnico, sendo que não chegou a tempo. [Vídeo via Instagram]

"Infelizmente perdemos o grande Luís Santos, nosso técnico de equipamentos com mais de 30 anos do Benfica. Infelizmente um momento de tristeza no qual não esperávamos!! Isso é parte do vídeo que foi gravado há dois dias com o intuído de o nosso balneário enviar para ele, para dar força e alegra-lo, mas não chegou a tempo e com isso a dor foi tamanha entre nós!!! Aqui fica minha homenagem a esse grande profissional e amigo. Descanse em paz e serás sempre da da nossa Família Benfiquista", escreveu Luisão.