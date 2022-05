Pedro Porro tornou-se esta segunda-feira jogador do Sporting em definitivo, depois de o emblema leonino acionar a opção de compra que tinha sobre o internacional espanhol, que fica com uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros, tendo assinado até 2025 com os "leões". Veja o vídeo com que o Sporting anunciou a aquisição do jogador.