Rafael Reis (Glassdrive-Q8) venceu a primeira etapa do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc - um contrarrelógio de 7,59 km realizado na manhã deste sábado, em Pinhel. Ouça as declarações de Rui Ventura, presidente da Câmara Municipal de Pinhel, e do ciclista e primeiro camisola amarela da prova, Rafael Reis.